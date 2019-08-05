Молодым россиянам захотели запретить кредиты

Россиянам младше 25 лет нужно выдавать кредиты только на образование или покупку жилья. С таким предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет РИА Новости.

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Молодежь, только достигшая совершеннолетия, часто злоупотребляет кредитами и берет их на модные гаджеты, дорогие автомобили, отдых за рубежом, считает Петров. Однако такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, приводит к повышенному спросу и к тому, что банки начинают активно выдавать молодежи займы.

По словам Петрова, кредитование молодежи до 25 лет негативно влияет на государственные интересы по поддержке развития института брака, деторождения и инвестиций в будущее. Он также отметил, что более половины россиян от 18 до 35 лет так или иначе являются должниками банков из-за кредитов.

Ранее сообщалось, что российские банки стали охотнее выдавать кредитки на суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам. Потенциальных клиентов банки находят среди детей, у которых были детские и подростковые дебетовые карты. Кредитные карты с такими лимитами подросткам могут выдаваться только при оценке кредитоспособности родителей.

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