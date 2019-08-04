Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

В России планируют ввести новый способ получения зарплаты. Об этом «Российской газете» сообщили в Центробанке.

Предполагается, что работник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту через систему быстрых платежей. Так в ЦБ хотят решить проблему «зарплатного рабства», когда работодатель по собственному усмотрению выбирает банк и часто отказывает сотруднику в праве получать зарплату через другую финансовую организацию.

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Согласно инициативе, работник должен самостоятельно привязать к номеру телефона платежную карту системы «Мир» и выбрать банк, в который будет перечисляться его зарплата. Благодаря этой технологии работодатель не сможет заблокировать право работника на выбор банка.

В настоящий момент Банк России и Минтруд обсуждают переходный период, в течение которого граждане и работодатели могли бы перейти на новую систему выплат. Так, сотрудникам расскажут о новой возможности и предложат получать зарплату через систему быстрых платежей.

О проработке идеи использования системы быстрых платежей для перевода зарплат сообщалось в апреле. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назвала возможность физическим лицам вне зависимости от работодателя получать зарплату на счет в тот банк, в который он хочет, «правильной идеей».

Банк России запустил Систему быстрых платежей в феврале 2019 года. Сейчас к ней подключены 14 банков, еще 100 подали заявки. На первом этапе система позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другим людям в банки, подключенные к ней. Во второй половине года должна появиться функция перевода средств в пользу юрлиц, например, за товары и услуги. В частности, это будут переводы с использованием QR-кодов.

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