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Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом

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Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Ретейлеров не устраивает высокая комиссия за эквайринг, определенная регулятором в диапазоне 0,2-0,7 процента от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг. В крупных розничных сетях уверены, что в таком тарифном коридоре банки будут придерживаться его верхней границы. Однако 0,7 процента «неинтересны» продовольственным сетям, поскольку у крупнейших из них тариф уже ниже, отмечает издание. Кроме того, ретейл будет нести расходы на развертывание СБП.

Сети не готовы вкладываться в продвижение системы при ставке выше 0,4 процента. «Если тарифы будут выше, то систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться», — сказал представитель АКОРТ. Между тем в банковской среде считают даже нынешний предложенный регулятором тарифный коридор слишком низким, поскольку он «ниже себестоимости».

Ранее регулятор обсуждал тариф на уровне 0,4 процента от суммы оплаченных покупок. «Тот тариф, который мы обсуждаем <...> это порядка 0,4 процента, что для них [ритейлеров] является, скажем, абсолютным счастьем по сравнению с тем, сколько они платят сейчас», — заявила в мае первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, курирующая СБП. Ретейлеры считают, что ЦБ повысил тарифный коридор из-за давления банков, которые считают необходимым ввести тарифы на уровне 1-1,5 процента.

Система быстрых платежей — сервис Банка России, запущенный в феврале 2019 года. Сейчас к системе подключены 14 банков, еще 100 подали заявки. На первом этапе она позволяет физическим лицам мгновенно в режиме 24/7 переводить деньги по номеру телефона себе или другим людям в банки, подключенные к СБП. Предполагается, что во второй половине 2019 года появится функция перевода средств в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги. В частности, это будут переводы с использованием QR-кодов.

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