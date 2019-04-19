Система денежных переводов ЦБ оказалась опасной для россиян

Девять из десяти транзакций через систему быстрых платежей были попыткой перевода человеку денег по телефону в банк, где у него нет счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков — участников системы. Как отмечает издание, это может быть связано с деятельностью мошенников, которые проверяют наличие счета абонента в банке.

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На данный момент к системе подключены 12 банков: ВТБ, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис QIWI, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». В ближайшее время к нему намерены также подключить «Открытие», «Юникредит», «Русский стандарт» и Газэнергобанк.

Как сообщил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов, подводя первые итоги работы системы быстрых платежей, порядка 90 процентов операций в банке были неудачными попытками сделать перевод человеку в кредитное учреждение, где у того нет счета. В Росбанке предположили, что это может быть связано с тестированием системы самими россиянами. Однако начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов считает, что это может быть деятельностью мошенников, которые таким образом выявляют наличие счета.

В январе сообщалось, что система быстрых платежей может сделать россиян уязвимее для мошенников. В частности, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт, отправитель может узнать, о каких именно кредитных учреждениях идет речь. Зная об этом, мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудниками банков.

Система быстрых платежей начала работать в России в январе 2019 года. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона, между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат.

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