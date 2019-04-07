Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

В системе быстрых платежей обнаружены технические проблемы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

«Технические проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов», — объяснили в ЦБ. В сообщении уточняется, что сбои при осуществлении отдельных операций наблюдаются с утра воскресенья, 7 апреля.

Система быстрых платежей в России заработала с января 2019 года. С момента начала работы к системе подключились 12 банков и еще 100 подали заявки.

Физические лица могут быстро совершать мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), вне зависимости от банков, которыми пользуются. Оператором системы выступает Банк России.

В начале апреля стало известно, что ЦБ разрабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат.

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