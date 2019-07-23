Банки полюбили давать кредиты подросткам

Российские банки с начала 2019 года начали в 2,5 раза чаще выдавать кредиты 18-летним заемщикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По его данным, если с января по май 2018 года таких кредитов было выдано пять тысяч, то с января по май 2019-го — 12,5 тысячи. По данным организации, доля таких кредиток в общем количестве новых карт выросла с 0,1 процента до 0,2 процента.

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В то же время в Объединенном кредитном бюро отмечают, что средний размер одобренного лимита по кредиткам у молодежи намного ниже среднего значения — менее 20 тысяч рублей против более чем 80 тысяч.

В июне газета «Коммерсантъ» писала, что банки стали охотнее выдавать кредитные карты на крупные суммы от 100 до 200 тысяч рублей 18-летним неработающим подросткам.

Потенциальных клиентов банки находят среди тех детей, у которых уже были детские и подростковые дебетовые карты (расходы по таким картам контролируются родителями). Эксперты полагают, что кредитки с такими лимитами неработающим подросткам могут выдаваться лишь при оценке кредитоспособности родителей.

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