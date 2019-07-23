Работникам банков захотели запретить мобильные телефоны

Работникам банков могут запретить пользоваться смартфонами с камерой на рабочих местах, чтобы пресечь утечки персональных данных в виде фотографий на телефонах. За это выступают ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ), пишет газета «Известия».

Организации разрабатывают соответствующие рекомендации банкам — как ожидается, они появятся в сентябре. В будущем запрет на использование смартфонов может войти в стандарты Банка России. В профильных ассоциациях уверены, что внутренних корпоративных требований недостаточно для того, чтобы решить проблему, а ограничения на пользование смартфонами на работе являются распространенной корпоративной практикой, которая используется многими крупными международными компаниями.

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В ассоциациях отметили, что запрет в первую очередь актуален для сотрудников колл-центров, бэк-офисов, специалистов, обслуживающих CRM-системы, так как именно они работают с большим количеством ценной информации (номерами телефонов и паспортными данными).

Между тем в самих банках к идее ввести запрет относятся отрицательно и не считают предложение действенной мерой. Ограничение на использование телефонов вероятнее приведет к негативной реакции со стороны сотрудников, а не к успеху в борьбе с утечками, считает начальник отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

Однако, несмотря на отрицательное отношение банков к идее, подобные ограничения на личную технику на рабочем месте уже существуют в некоторых кредитных учреждениях. Например, в «Ак Барсе» запрещено пользоваться личными мобильными телефонами в подразделениях, которые заключают от лица банка и его клиентов сделки на финансовом рынке. В Россельхозбанке действует запрет для сотрудников на присутствие личной техники в местах «сосредоточения массивов данных».

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