Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу

Банк России оставил в силе ограничения для россиян, играющих на бирже и не имеющих специальной квалификации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на последнюю версию поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов.

В версии документа, принятой в первом чтении, содержался пункт о том, что россиянам не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без специального тестирования. Это вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков, однако ЦБ не отказался от данной идеи.

Регулятор лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, в результате этой реформы большинство инвесторов — физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний, например Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla.

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Вместо квалифицированных и неквалифицированных инвесторов появятся четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор. Градация зависит от уровня знаний о финансовом рынке, а также от объема вложенных средств.

Из всех инвестиционных инструментов для простых россиян оставят только самые надежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки», а также покупку иностранной валюты, паевых инвестфондов и драгметаллы.

Банки и брокеры, в свою очередь, настаивают на том, что документ не оберегает россиян, а вводит бесполезные ограничения для инвесторов и подрывает работу российских компаний.

Предполагаемый срок вступления законопроекта в силу — 1 января 2021 года.

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