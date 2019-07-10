Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам. Банк России лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, в результате этой реформы большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний, например, Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину РБК со ссылкой на участников рынка.

Регулятор лоббирует жесткие поправки в закон «О рынке ценных бумаг», они кардинально меняют категории инвесторов, которые работают на российском рынке. Вместо квалифицированных и неквалифицированных инвесторов появятся четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор.

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Градация зависит от уровня познаний о финансовом рынке, а также от объема вложенных средств. Так, к категории профессиональных инвесторов подпадут лица, имеющие специальный международный сертификат, большой опыт работы на финрынках,а также минимум 50 миллионов рублей активов. На втором месте — простые квалифицированные инвесторы уже имеющие опыт работы на фондовом рынке и с активами на 10 миллионов рублей.

Третье место досталось простым неквалифицированным инвесторам — гражданам с активами в 400 тысяч рублей и без явного опыта на фондовом рынке, а на четвертом месте — все остальные. Как уточняет Forbes, для них окажутся недоступны покупки иностранной валюты, корпоративных облигаций, паевых инвестиционных фондов, драгоценных металлов и всех иностранных бумаг. Из всех инструментов для простых россиян оставят только самые надежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки».

Участники рынка настаивают, что в случае принятия закона около 70 процентам клиентам российских брокеров просто закроют доступ к надежным финансовым инструментам. При этом, как настаивают участники рынка, клиенты просто в «два клика» променяют российские компании на иностранные, на которых этот запрет распространяться не будет. Брокеры («Тинькофф», ВТБ, «Финам», «Альфа», БКС и другие), настаивают, что документ не оберегает россиян, а вводит бесполезные ограничения для инвесторов и подрывает работу российских компаний.

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