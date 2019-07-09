Названа стоимость роскошной жизни в России

Холдинг «Ромир» выяснил, какая в среднем сумма требуется россиянам для ведения роскошной жизни. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что российской семье из трех человек для соответствующего уровня жизни в месяц необходимо 965 тысяч рублей. Четыре года назад сумма составляла 950 тысяч рублей.

При этом москвичам, как и четыре года назад, для роскошной жизни необходимо 1,4 миллиона рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга умерили свои аппетиты: в 2015 году им нужно было 1,3 миллиона рублей, а сейчас — всего 740 тысяч.

Если сравнить запросы россиян на «нормальную» и «роскошную» жизнь, то они различаются в 12 раз. Для нормальной жизни жителям России в среднем достаточно 78 тысяч рублей в месяц.

В 2015 году стоимость нормальной жизни оценивалась в 68,9 тысячи рублей в месяц. Стоимость роскошной жизни была выше в 14 раз.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян заявили о достойном уровне своего дохода. Больше всего таких людей оказалось в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе.

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