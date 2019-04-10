Россияне поразмышляли о достойной зарплате

Почти четверть россиян заявила, что их размер дохода находится на достойном уровне. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве России, передает «Российская газета».

О достойном уровне своего дохода заявили 24 процента опрошенных. Больше всего таких людей оказалось в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. В то же время, 19 процентов россиян планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет — среди них в большинстве жители Владивостока, Хабаровска, Читы, Красноярска и Якутска. Еще 48 процентов заявили, что никогда не будут получать хорошую зарплату.

По мнению опрошенных, размер достойной заработной платы в России начинается от 50 тысяч рублей — такую цифру в среднем назвали жители Читы. Самые высокие ожидания были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, а также Химках, Балашихе и Подольске.

В набор благ, которые определяют качество жизни, вошли дом или квартира, автомобиль, доступ к хорошему лечению и обучению, качественное питание, занятия спортом или хобби, посещение культурных мест, а также возможность путешествовать.

В марте Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года: добыча полезных ископаемых, финансы и страховая деятельность, а также работа в области информации и связи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!