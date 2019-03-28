Названы отрасли с самой высокой зарплатой в России

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года, сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Самую высокую среднемесячную зарплату получают в области добычи полезных ископаемых, там она составляет 79,4 тысячи рублей. Далее следуют финансы и страховая деятельность (77,3 тысячи рублей). Третье место занимает работа в области информации и связи (66,2 тысячи рублей).

Четвертое и пятое место заняли соответственно профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тысячи рублей) и сфера транспортировки и хранения (46,9 тысячи рублей).

Меньше всего в начале года заработали сотрудники гостиниц и общепита (27,2 тысячи рублей), а также люди, занятые в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тысячи рублей).

Средняя зарплата по России в январе 2019 года оказалась равна 42,2 тысячи рублей, это на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда россияне заработали 39 тысяч рублей.

Ранее были названы критерии идеальной работы. Большинство россиян считают главным стабильность, высокую зарплату и хороший коллектив (76, 74 и 73 процента респондентов соответственно). Также более половины опрошенных считают важным наличие опытного и лояльного руководителя, а также удобное расположение и близость к дому (56 и 54 процента).

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