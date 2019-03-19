В правительстве анонсировали масштабные сокращения чиновников

Министерство финансов предложило провести масштабные сокращения чиновников в России. Сотрудников территориальных органов предлагается сократить в два этапа — на пять процентов в 2020 году и еще на 10 процентов в 2021-м, сотрудников центрального аппарата — на 10 процентов в 2020 году. Об этом заявила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в Минфине, сокращения, в частности, необходимы для того, чтобы получить ресурсы для вывода зарплат госслужащих на конкурентоспособный уровень. Соответствующую задачу поставил в 2012 году Дмитрий Медведев, который на тот момент являлся президентом России.

В прошлом чиновников уже дважды сокращали. В 2010 году Минфин предлагал сократить 20 процентов федеральных госслужащих (порядка 120 тысяч человек) и сэкономить для бюджета 43 миллиарда рублей. Предложение было подписано Медведевым, сокращения было решено провести поэтапно в 2011-2013 годах. В 2014 году предлагалось сократить 10 процентов госслужащих — соответствующее постановление было подписано в 2015 году и вступило в силу в 2016-м.

Согласно статистике Минфина, численность работников федеральных, региональных и муниципальных госорганов на конец 2017 года составляла 1,273 миллиона человек.

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