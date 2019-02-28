Планы массовых увольнений россиян опровергли

Минтруд в очередной раз опроверг сообщения в СМИ об ожидаемых массовых увольнениях россиян. Как говорится в сообщении ведомства, ситуация на рынке труда стабильная.

Как подчеркнули представители министерства, согласно закону о занятости работодатель должен уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, но необязательно все работники будут уволены. «Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места», — сообщили в министерстве.

Указано, что Минтруда еженедельно мониторит рынок труда на основе информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели. Динамика, как сообщается, остается стабильной.

По данным на 19 февраля, в органах службы занятости было зарегистрировано 782,7 тысячи безработных, что на 2,2 процента меньше, чем годом ранее (800,6 тысячи человек). В феврале уровень регистрируемой безработицы в России был равен одному проценту от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет.

В сообщении напоминается, что в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда не превысит 3,6 миллиона человек, как было в 2018 году. Общая безработица сохранится на уровне 4,7-4,8 процента.

В конце прошлого года «Известия» сообщили, что в начале 2019 года ожидается увольнение около 230 тысяч сотрудников, в первую очередь в финансовом секторе, транспортной сфере, а также производстве электрооборудования, машин, стройматериалов и добыче полезных ископаемых. В Минтруда выступили с опровержением этой информации, заявив, что некорректно говорить «о неких предновогодних сокращениях».

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