Сотне тысяч россиян предрекли сокращения

Весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысяч человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Министерства труда.

В зону риска попали автомобилестроители (25,8 тысяч человек), работники транспортной отрасли (23,4 тысячи человек) и сотрудники финансовой и банковской сфер (15,4 тысячи человек). Также вероятность потерять работу высока среди производителей электрооборудования, стройматериалов, станков и оборудования и в сфере добычи полезных ископаемых.

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Большинство сокращений ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Пермском крае и Кемеровской области.

Опрошенные изданием эксперты оценивают эти цифры как «невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда». Грядущие сокращения связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе.

В ноябре 2018 года компания HeadHunter изучила ожидания в сфере HR в России с октября 2018-го по март 2019 года и пришла к выводу, что в стране стало больше компаний, которые планируют сокращение зарплат. Несмотря на то что доля работодателей, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44 процента), доля тех, кто настроен на уменьшение, выросла на пять процентных пунктов — до 15 процентов.

Ранее эксперты HeadHunter выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Так, меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы.

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