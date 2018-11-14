Россиян предупредили о сокращении зарплат

Компания HeadHunter изучила ожидания в сфере HR в России с октября 2018-го по март 2019 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, выяснилось, что в России стало больше компаний, которые планируют сокращение зарплат. Несмотря на то что доля работодателей, ожидающих увеличения оплаты труда в ближайшие полгода, почти не изменилась (44 процента), доля тех, кто настроен на уменьшение, выросла на пять процентных пунктов — до 15 процентов.

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Рассуждая о ситуации с фондом оплаты труда, пять процентов опрошенных представителей российских компаний высказали мнение о том, что он определенно уменьшится. Еще 10 процентов пока лишь склоняются к подобному развитию событий, при этом в прошлом полугодии таких было лишь 6 процентов.

Ранее эксперты HeadHunter выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Так, меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы.

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