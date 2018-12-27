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Минтруд уточнил информацию о массовых увольнениях россиян

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Министерство труда и социальной защиты отрицает, что россиян ждут массовые увольнения в 2019 году. В ведомстве утверждают, что распространенная ранее информация с прогнозом, согласно которому с 12 декабря по 12 марта уволят 230 тысяч человек, была неверно интерпретирована СМИ. Пояснения Минтруда передает ТАСС.

В новом сообщении Минтруда говорится о том, что ситуация на рынке труда стабильная, а ожидать массовых увольнений в новом году не стоит. Представитель министерства отметил, что риски увольнений мониторятся не по профессиям, а по отраслям, не пояснив, однако, в чем принципиальная разница. Минтруд также отметил, что работодатели обязаны за два месяца уведомлять Роструд о готовящихся сокращениях. «Но это не значит, что все работники будут уволены», — утверждают в пресс-службе министерства.

Представитель ведомства также отметил, что зачастую происходят не прямые сокращения, а реструктуризации бизнеса, реорганизации производства и прочие процедуры, в результате которых большинство сотрудников просто переходят с одних должностей на другие. «О неких "предновогодних сокращениях" говорить некорректно», — утверждают в ведомстве.

Число официально зарегистрированных безработных по итогам ноября составляло 661 тысячу человек, что на 9,7 процента меньше, чем в 2017 году. В настоящее время безработица в России близка к рекордным минимумам и составляет 0,9 процента от общего числа экономически активного населения.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на прогноз Министерства труда и социальной защиты сообщило, что в начале 2019 года ведомство ожидает увольнения около 230 тысяч сотрудников. В группе риска назывались сотрудники финансового сектора, транспортной сферы, а также производства электрооборудования, машин, стройматериалов и добычи полезных ископаемых.

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