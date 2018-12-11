Фальшивое министерство предлагало россиянам по 115 тысяч рублей

Мошенники предлагали гражданам 115 тысяч рублей под видом министерства труда, сообщает ведомство на своем сайте.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что в социальной сети Facebook неизвестными создана страница от имени Минтруда России. На данной странице гражданам предлагается общаться с создателями страницы посредством встроенной формы с использованием мессенджеров», — говорится в сообщении.

Также злоумышленники через фальшивый аккаунт рассказывали о возможности вывести некое пособие на сумму 115 тысяч рублей, которое якобы полагается работающим гражданам.

«Минтруд России сообщает, что у министерства нет официальной страницы в социальной сети Facebook, а информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной», — рассказало ведомство.

Ранее аналогичные предложения рассылались через различные мессенджеры. У Минтруда есть официальный сайт, а также аккаунт в Twitter.

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