Пользователей сети запугали «ворованными» эротическими видео и заразили

Исследователи из группы ProofPoint обнаружили новую кампанию хакеров-шантажистов. Злоумышленники принуждают жертв скачивать вирус на свой компьютер. Исследование опубликовано в блоге компании.

Киберпреступники рассылают пользователям электронные письма с угрозами. В них они сообщают о взломе компьютера и утверждают, что обладают записями веб-камеры, где юзер смотрит порно.

В качестве доказательства к письму прикрепляется файл, якобы содержащий фрагмент видеозаписи. Однако на самом деле этот zip-архив содержит троян Azorult, крадущий данные с компьютера. Также он загружает известную программу-вымогатель GandCrab.

Эксперты уверены, что такая тактика шантажистов еще опаснее для пользователей, чем прочие. Даже если юзеры не испугаются угроз, они, скорее всего, захотят проверить, действительно ли видео с их участием существует. Это приведет к заражению компьютера двумя различными типами вредоносных программ.

Ранее жители разных стран мира стали жертвами хакеров-шантажистов, угрожавших распространить личные видеозаписи с их участием. Преступники требовали выкуп в биткоинах за видео, где жертва якобы смотрит порно.

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