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Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов

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Несколько жителей Великобритании стали жертвами хакеров-шантажистов, угрожавших распространить личные видеозаписи с их участием. Как сообщает BleepingComputer, преступники получили несколько тысяч долларов.

Группировка вымогателей начала рассылать электронные письма с угрозами 10 октября. В них содержались сообщения о взломе компьютера пользователя. Хакеры утверждали, что у них есть видеозаписи с веб-камеры, на которых юзер просматривает порносайты. Жертве предлагалось заплатить выкуп в биткоинах.

За два дня четыре жертвы перевели шантажистам более 2,3 тысячи долларов (более 170 тысяч рублей). Пока о преступниках ничего не известно, а их деятельность не прекращена. Ранее идентичная группировка получила за несколько недель от жертв из Нидерландов более 40 тысяч евро (около трех миллионов рублей).

Специалисты сообщают, что порновымогатели усовершенствовали свои инструменты. Если ранее они запугивали жертву, запуская компьютерные вирусы, то теперь они также притворяются, что взломали учетную запись электронной почты. Пользователь получает письмо с угрозами якобы со своего собственного адреса, на который приходит послание. В теме письма, как правило, также содержится адрес электронного ящика и указание на сроки оплаты.

Ранее стало известно о хакере, который шантажировал 82-летнего пиарщика Эда Эйсена (Ed Eisen), угрожая распространить видео, где мужчина смотрит порно. Преступник потребовал семь тысяч долларов выкупа (более 450 тысяч рублей). Попытка вымогательства оказалась неудачной, так как выяснилось, что Эйсен не смотрит эротические фильмы.

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