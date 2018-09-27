Чиновник часами смотрел порно на работе и поплатился

Австралийский госслужащий был уволен за постоянный просмотр порнографических картинок на рабочем месте. Об этом сообщает ABC news.

Нарушителем стал сотрудник управления общественными службами Канберры. Его многочисленные проступки обнаружились в ходе специального расследования. Следователи тщательно изучили историю браузеров чиновника и даже сделали несколько фотографий через офисное окно, на которых видны просматриваемые им на рабочем месте веб-страницы.

Чиновник не стал отрицать свою вину. По его словам, помимо сексуального удовлетворения, он использовал эти изображения для своего хобби — карандашных этюдов обнаженных девушек. В свою защиту бывший госслужащий утверждает, что смотрел только «легкое» порно.

Чиновник сказал, что он часто проводил «пару часов», просматривая фотографии или сериалы, когда ему было скучно во время или по окончании рабочего дня. Имя и должность мужчины не раскрываются. Однако предполагается, что он занимал достаточно высокий пост, — ранее он упомянул, что никто не мог заметить его действий.

Ранее в сентябре стало известно, что пожилой пользователь Facebook перепутал страницу своей дочери с поисковиком Google. Он оставил в ее профиле комментарий «классическое винтажное порно Великобритании». Осознав ошибку, юзер удалил послание.

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