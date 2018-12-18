Россиян заманят на работу пособиями

Повышение пособий по безработице приведет к массовой регистрации россиян на биржах труда, говорится в сообщении на сайте Минтруда.

«Что касается регистрируемой безработицы, то, по нашему мнению, увеличение размеров пособия по безработице привлечет больше граждан в органы службы занятости», — говорится в сообщении.

По действующим правилам, претендовать на выплату пособия могут только официально зарегистрированные безработные. В федеральном бюджете на 2019 год заложено 53,4 миллиарда рублей на выплату пособий.

Согласно постановлению правительства, с 2019 года размер пособия вырастут вдвое и составит от 1,5 до восьми тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста максимальная планка установлена на уровне 11,3 тысячи рублей.

По прогнозу Минтруда, в 2019-2021 годах безработица в России сохранится на нынешнем уровне и не превысит 3,6 миллиона человек.

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