Увольнения стариков взяли под контроль

Министерство труда и социальной защиты пообещало бороться с возрастной дискриминацией и встать на защиту граждан пожилого возраста, которых уволят по причине достижения пенсионного возраста. Замминистра Андрей Пудов пообещал, что на защиту пенсионеров встанет прокуратура, которая будет проверять каждое увольнение. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения», — заявил чиновник, пообещав, что проверки будут по каждому факту.

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Для отслеживания состояния рынка труда на предмет увольнения пожилых граждан Минтруд вводит мониторинг на федеральном и региональном уровнях. Более того, ведомство намерено фактически в режиме онлайн следить за условиями труда пожилых работников.

«У нас на "Онлайн-инспекции" есть портал, куда можно написать жалобу, по которой мы можем попросить прокуратуру сделать внеплановую проверку, чтобы узнать, что человек дискриминирован по возрасту», — утверждает чиновник.

Глава Роструда Всеволод Вуколов ранее выразил мнение, что пожилые работники — это подарок для работодателей, так как у работников теперь будет больше стимулов не уходить с работы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине июня объявил о проведении очередной пенсионной реформы, согласно которой будет повышен пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь для женщин.

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