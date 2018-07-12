Пожилых россиян назвали подарком для работодателей

Сотрудники старшего возраста станут настоящим подарком для работодателей после увеличения пенсионного возраста. Такое мнение выразил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в рамках круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России». Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что более половины россиян, достигших пенсионного возраста, продолжают работать после официального выхода на пенсию. «То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос , это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу», — заверил он.

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По словам Вуколова, сейчас необходимо провести анализ и установить, в каких сферах работники в возрасте будут наиболее эффективны.

Российское правительство анонсировало пенсионную реформу в середине июня. Планируется, что пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034-го. Начало реформы намечено на 2019 год. Между тем Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

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