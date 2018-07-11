Подсчитан эффект пенсионной реформы для благосостояния россиян

Повышение пенсионного возраста не приведет к сильному росту ВВП и в лучшем случае даст нулевой результат, зато негативно скажется на доходах граждан, подсчитали аналитики Райффайзенбанка.

В своем исследовании экономисты выделили два сценария: оптимистичный и пессимистичный. В первом случае продолжающие работать россияне будут получать среднюю зарплату 31-32 тысячи рублей, а пенсионеры смогут рассчитывать на ежегодную индексацию пенсий (от которой в реальности отказалось правительство). При этом их реальные доходы останутся на прежнем уровне или даже вырастут (на 0,3 процента), однако это касается только тех, кто сможет найти работу. Остальным придется столкнуться с падением уровня благосостояния.

Эффект для ВВП при реализации позитивного сценария будет близок к нулю — опять же, за счет того, что многие люди, которые при нынешних правилах могли бы рассчитывать на пенсию, останутся без работы. Без реформы рост мог бы составить 2 процента к 2034 году, считают авторы исследования.

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Пессимистичный сценарий предполагает зарплату 20 тысяч рублей у мужчин и 14 тысяч у женщин для тех, кто продолжит работать после наступления нынешнего пенсионного возраста. В этом случае к 2034 году ВВП снизится на 1,9 процента за счет падения спроса. Доходы за этот же период упадут на 3 процента (без реформы могли бы вырасти на 3,1 процента). К тому же на снижение зарплат повлияет и усилившаяся конкуренция на рынке труда.

Без реформы оба показателя могли бы существенно вырасти. При этом положительный эффект реформы для государственных финансов аналитики под сомнение не ставят. Его удастся добиться за счет гарантированного снижения числа пенсионеров, которые могли бы рассчитывать на выплаты из бюджета.

Ранее 11 июля стало известно, что депутаты Госдумы рассматривают возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет к 2034 году. Такие поправки могут быть внесены в законопроект ко второму чтению.

10 июля министр труда и социального развития Максим Топилин сообщил, что пенсионную реформу поддерживают власти большинства российских регионов.

О повышении пенсионного возраста к 2034 году до 65 лет у мужчин и 63 у женщин 14 июня рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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