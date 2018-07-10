Власти большинства регионов поддержали пенсионную реформу

Министерство труда и социальной защиты отслеживает информацию об обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста на уровне региональных властей. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — сказал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

По его словам, эти показатели растут каждый день. «Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя», — добавил глава ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что из более чем половины субъектов поступили положительные отзывы.

16 июня кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля в первом чтении.

Ранее во вторник в поддержку законопроекта выступили власти Якутии и Приморского края. При этом якутские парламентарии отметили необходимость сохранения льгот для граждан, работающих на Крайнем Севере.

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