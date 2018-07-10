Общественники усовершенствуют пенсионную реформу

Эксперты Общественной палаты (ОП) России будут работать над совершенствованием законопроекта о повышении пенсионного возраста, заявил секретарь организации Валерий Фадеев. Его цитирует агентство правовой и судебной информации РАПСИ во вторник, 10 июля.

Он подчеркнул, что пенсионная реформа подняла огромный пласт вопросов из разных сфер жизни, и задача ОП — установить коммуникацию между обществом и властью.

В свою очередь, заместитель секретаря ОП Лидия Михеева заверила, что общественники выполнят свою функцию на 100 процентов. «Наши представители до стадии окончательного формирования закона будут транслировать мнение общественности и работать над проектом. (...) Мы собираем все суждения и экспертные оценки», — рассказала она.

Нулевое чтение проекта федерального закона по пенсиям прошло в ОП 9 июля. По итогам обсуждения общественники сформируют рекомендации, которые будут направлены органам исполнительной и законодательной власти до 19 июля.

Увеличение пенсионного возраста анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев в середине июня. В обществе эта информация вызвала большой резонанс. Политики обратились к властям с просьбой тщательно проработать все нюансы и учесть пожелания сограждан. По данным социологических исследований, пока большинство россиян негативно воспринимают изменения в пенсионном законодательстве.

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