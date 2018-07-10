Повышение пенсионного возраста сочли неизбежным

Общественная палата России поддержит изменения в пенсионном законодательстве, если они не будут конфликтовать с целями нового майского указа президента. Об этом заявил секретарь организации Валерий Фадеев, передает «Интерфакс» во вторник, 10 июля.

Он подчеркнул, то инициатива правительства по увеличению пенсионного возраста — не «простая бухгалтерская операция», а серьезная реформа, возможные последствия которой необходимо изучить и проанализировать.

Между тем, Фадеев убежден, что планку выхода на пенсию в любом случае нужно поднимать. «Что касается повышения пенсионного возраста — это неизбежно», — сказал он.

По его словам, если ничего не поменять, то в будущем может сложиться ситуация, когда «50 миллионов работающих людей содержат 40 миллионов пенсионеров». «Это очень плохое соотношение, такого нет нигде и деваться тут некуда», — заключил общественник.

Ранее во вторник Фадеев заявил, что члены Общественной палаты установят коммуникацию между обществом и властью с целью совершенствования законопроекта о повышении пенсионного возраста, «нулевое чтение» которого состоялось в ОП накануне.

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