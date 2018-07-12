Назван максимальный размер пенсии после реформы

После повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40 процентов от среднего заработка. Максимум — около 34 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтруда.

По словам замминистра труда Андрея Пудова, такие расчеты были согласованы с Международной организацией труда (МОТ). Он отметил, что «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 миллион 21 тысяча рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тысяч рублей.

Пудов подчеркнул, что для расчета пенсии берется заработок на протяжении всей жизни, а не последний. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше. По его словам, средняя зарплата по стране составляет 40 тысяч рублей, ей соответствует пенсия в размере около 16 тысяч рублей. Это коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.

Трансформацию пенсионной системы в середине июня анонсировало правительство. Министры предполагают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Между тем Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

Над проработкой положений закона о пенсиях работают также эксперты Общественной палаты.

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