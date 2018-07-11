Названы первостепенные задачи пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться увеличением собираемости пенсионных отчислений и эффективности расходования средств Пенсионного фонда, заявил председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 11 июля.

«Сегодня повышение пенсионного возраста направлено в первую очередь на решение двух задач, как мне кажется: преодоление дефицита бюджета Пенсионного фонда, и повышение уровня пенсий по старости, которые я бы предложил все-таки именовать пенсии по возрасту», — сказал Федотов на заседании СПЧ, посвященном проекту пенсионной реформы.

Он подчеркнул, что само по себе увеличение возраста выхода не пенсию эти задачи не решает. Необходимо, по его словам, обратить внимание на тот факт, что по-прежнему большое число работников получают зарплату в конвертах.

Кроме того, Михаил Федотов призвал проверить эффективность расходования средств самого Пенсионного фонда.

Трансформацию пенсионной системы в середине июня анонсировало правительство. Министры предполагают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Между тем Госдумой рассматривается возможность снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

Над проработкой положений закона о пенсиях работают также эксперты Общественной палаты.