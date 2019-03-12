Названы самые трудные профессии для трудоустройства

В России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минтруд.

Уточняется, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Это связано с тем, что в период становления экономики отмечался рост создания компаний, расширения сфер услуг и офисного хозяйства, и в последнее время рынок труда оказался переполнен специалистами из этой области.

Несмотря на это, сохраняется мнение о престиже таких специальностей, как «менеджер» или «экономист». При этом в стране не хватает представителей технических профессий, и ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти.

В феврале стало известно, что уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, а 30 процентов населения недовольны социальным пакетом и нематериальными бонусами. В то же время большинство жителей страны устраивает график работы — таких оказалось 43 процента.

По оценке Росстата, падение реальных доходов россиян по итогам 2018-го составило 0,2 процента. Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году, тогда они поднялись на четыре процента.

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