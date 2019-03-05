Россиянкам в декрете найдут новое занятие

В Минтруде России планируют потратить 11 миллиардов рублей на программы по переобучению женщин, которые находятся в декретном отпуске, передает ТАСС во вторник, 5 марта.

Сообщается, что с 2020 по 2024 год к образовательным программам в рамках проекта «Демография» привлекут не менее 230 тысяч россиянок. В министерстве считают, что это поможет повысить конкурентоспособность женщин с детьми на рынке труда.

В ведомстве также намерены помочь матерям совмещать работу с домашними обязанностями. Для этого, согласно проекту «Содействие занятости женщин — доступность дошкольного образования для детей», планируется подготовить не менее 255 тысяч новых мест в детских садах.

20 сентября прошлого года замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что среди российских отцов только 2-2,5 процента выходят в отпуск по уходу за ребенком. Он добавил, что в России у мужчин и женщин одинаковые права на ребенка.

В марте 2018-го вице-премьер Ольга Голодец отметила, что российские женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, россиянки имеют много возможностей, но не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, что и мужчины.

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