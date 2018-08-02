Власти Московской области рассказали о трудоустройстве молодых мам

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, как студентам и мамам с маленькими детьми устроиться на работу через центр занятости населения. Ее слова приводит «Риамо» в четверг, 2 августа.

«Студенты для подбора вариантов трудоустройства в свободное от учебы время могут обратиться в любой удобный центр занятости населения. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность», — сказала Фаевская.

По словам министра, мамы с маленькими детьми также могу найти работу через центры занятости.

«Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которые состоят в трудовых отношениях с работодателем, считаются занятыми на основном месте работы. Они могут обратиться в службу занятости в качестве ищущих работу. Им будут предлагаться вакансии из единого банка вакансий, они получат возможность пройти бесплатное переобучение или повысить свою квалификацию», — пояснила министр.

Фаевская добавила, что подростки активно ищут подработку в летний период. Она уточнила, что всего с начала года специалисты помогли трудоустроить более 12,6 тысячи молодых людей. Чаще всего они устраиваются в курьерские службы, мастерские и учебные учреждения.

Всего в регионе функционируют 46 центров занятости населения. В них обращаются и люди предпенсионного возраста с целью освоить новую профессию. У подмосковных женщин популярностью пользуется парикмахерское искусство и маникюрное дело.

