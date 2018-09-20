Стало известно число вышедших в декрет в России мужчин

Только 2-2,5 процента российских мужчин пользуются правом выхода в отпуск по уходу за ребенком. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко.

«Что касается отпуска по уходу за ребенком, у нас в России [у мужчин] ровно те же права, что и для женщин», — напомнил Вовченко в ходе дискуссии на Втором Евразийском женском форуме.

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Он добавил, что в среднем разрыв между женской и мужской зарплатой на одной и той же должности составляет 25-30 процентов в пользу мужчин.

Ранее 20 сентября президент России Владимир Путин призвал решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин. «Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше. (...) В таком случае мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации», — заявил российский лидер.

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