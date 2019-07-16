Россиян захотели лишить банковской тайны

Следователям необходимо дать доступ к сведениям, которые составляют банковскую тайну. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он считает, что эту информацию необходимо получать не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.

По его мнению, люди, в отношении которых проводят проверки, «предпринимают активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества». Бастрыкин считает, что в закон «О банках и банковской деятельности» нужно внести изменения. Также в качестве дополнительного наказания Бастрыкин предложил отбирать у коррупционеров имущество.

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К банковской тайне относятся данные о вкладах, счетах и операциях клиентов и сведения о них. Сейчас такая информация предоставляется судам, приставам, налоговым, следственным и таможенным органам, а также Пенсионному фонду, Агентству по страхованию вкладов и Счетной палате.

Список структур, имеющих доступ к банковской тайне, постоянно расширяется. Например, в начале 2019 года доступ к банковской тайне решили предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность раскрытия правоохранительным органам информации, содержащей банковскую тайну, для расследования вывода активов из финансовых организаций.

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