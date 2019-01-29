Банковскую тайну россиян решили приоткрыть

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) официально предоставят доступ к данным клиентов кредитно-финансовых учреждений, нарушив таким образом банковскую тайну. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Данное предложение объясняют отсутствием законодательного разрешения для ФАС требовать от банков информацию по запросу. Само ведомство объясняет необходимость доступа к банковской тайне в рамках расследований картельного сговора компаний.

Поправки планируют внести к закону «О банках и банковской деятельности». Согласно действующей редакции, получать доступ к информации, содержащей банковскую тайну, имеют право суды, Федеральная налоговая служба и некоторые другие органы. ФАС в этом списке отсутствует.

При этом, согласно закону «О защите прав конкуренции», ведомство имеет право делать запрос на информацию в банковские организации, но возникают сложности с ее получением в связи с отсутствием организации в официальном перечне.

В апреле 2018 года о похожих компетенциях запрашивал Банк России. Регулятор аргументировал подобные требования стремлением бороться с инсайдерской информацией.

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