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Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

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Определена зависимость уровня коррупции в государстве от размера страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всемирного банка.

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников. В то же время они отметили, что не могут объяснять механизм выявленной ими зависимости.

По мнению исследователей, в больших странах более эффективная бюрократия, что способствует снижению коррупции, однако борьбу с преступлением затрудняют большая культурная и языковая гетерогенность. Также отмечается, что административные расходы растут пропорционально размеру территории.

Исследование базировалось на опросе предпринимателей из 135 государств, работающих в 48 тысячах компаний. Респонденты сообщали о размере как крупных, так и мелких взяток, уплачиваемых бизнесом чиновникам с 2008 по 2016 год.

В январе главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев рассказал, что уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать. По его словам, Россия отстает от стран с сопоставимым уровнем дохода по ключевым параметрам. Главные из них: эффективность правительства, качество госрегулирования, верховенство права и контроль над коррупцией.

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