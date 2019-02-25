Подсчитан объем арестованных в России денег

В России ежегодно арестовывается имущество на сумму в среднем около 61 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на материалы Росфинмониторинга. Данные основаны на статистике МВД, ФСБ, Следственного комитета, Федеральной службы охраны, Генпрокуратуры и Федеральной таможенной службы.

Наибольший за последние пять лет объем арестованных активов был зафиксирован в 2017 году — 77,5 миллиарда рублей. В первой половине 2018 года этот показатель равнялся 47,9 миллиарда. Количество удовлетворенных судами ходатайств об аресте имущества в 2017 году достигло 40 тысяч (против 15 тысяч в 2013-м).

Всего с 2013 года в рамках уголовных дел было арестовано активов на 350 миллиардов рублей. Большая часть пришлась на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах, а также связанные с обвинениями в коррупции.

При этом зачастую фигуранты самостоятельно возмещают нанесенный ущерб: так, с 2013 по 2017 год было выплачено более 200 миллиардов рублей.

Кроме того, издание приводит данные ФСБ о предотвращенном ущербе: в 2013 году — 34 миллиарда рублей, в 2017-м — 180 миллиардов.

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