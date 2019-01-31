Разбогатевшие чиновники Дагестана поделятся имуществом

Генпрокуратура планирует подать иски против чиновников Дагестана, у которых в рамках борьбы с коррупцией было арестовано имущество на два миллиарда рублей. Об этом в четверг, 31 января, сообщил прокурор республики Денис Попов, передает РИА Новости.

По его словам, предстоит работа по обращению в доход государства имущества, добытого незаконным путем.

В отношении 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных учреждений Дагестана возбуждены уголовные дела. У них были обнаружены активы, стоимость которых в несколько раз превышает официальные доходы.

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По антикоррупционному законодательству, незадекларированное имущество госслужащих подлежит изъятию в доход государства.

В начале 2018 года в Дагестане прошла широкомасштабная проверка соблюдения законности в органах госвласти и силовых ведомствах. Были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. Их обвинили в хищении бюджетных средств.

Раджабу Абдулатипову, родному брату бывшего главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил о массовых нарушениях в республиканском Фонде обязательного медицинского страхования, в результате которых из бюджета было похищено 24 миллиона рублей.

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