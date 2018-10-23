Бюджетные деньги в Дагестане отдали лжеинвалидам и сирийским боевикам

Высокопоставленные дагестанские чиновники оформляли медицинские страховки и списывали деньги по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на уроженцев республики, которые уехали воевать на стороне боевиков в Сирии. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Дагестана Владимир Васильев.

«Раскручиваем историю с лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали липовые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета. Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого еще додуматься надо», — отметил руководитель республики.

Отмечается, что после проверок в начале текущего года в Дагестане были задержаны несколько чиновников и сотрудников госслужб. Так, выяснилось, что бюро медико-социальной экспертизы республики незаконно признало инвалидами больше 300 человек. Ущерб Пенсионному фонду России оценили в 24 миллиона рублей.

В отношении бывшего главы учреждения Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных возбуждены уголовные дела.

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