Главный архитектор дагестанского Дербента стал фигурантом дела

Главный архитектор дагестанского Дербента Абулферз Ахмедханов cтал фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Ахмедханов незаконно дал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти недостроенных жилых домов. Здания не подключили к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, главный архитектор нарушил законные права и требования граждан, сказал источник, не уточнив деталей.

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«Он пока не задержан, но этот вопрос решается», — уточнил собеседник агентства.

В конце февраля сообщалось, что в Дербенте сотрудники ФСБ проводят широкомасштабную спецоперацию против наркоторговцев. Одновременно прошел обыск в доме министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Несколькими днями ранее был задержан начальник отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковник Хайбула Ибнухаджаров.

5 февраля стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, бывшего министра образования региона и ряд других чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств. В тот же вечер исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

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