В Дагестане началась масштабная операция против крупных наркоторговцев

Сотрудники ФСБ проводят обыски в домах крупных наркоторговцев в дагестанском Дербенте. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Широкомасштабная спецоперация по адресам наркоторговцев идет в Дербенте. Сотрудники ФСБ проверяют 23 дома наркосбытчиков», — сказал он.

В операции задействовано более 150 силовиков.

Одновременно с рейдом против наркоторговцев начался обыск в доме министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова. Его подозревают в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым по делу о мошенничестве. «В настоящее время дом министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Казибекова оцеплен», — сообщил агентству источник.

По его словам, Казибеков вместе с Гамидовым завышали цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

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С начала года в республике проходит масштабная проверка по соблюдению законности. Ее проводит межведомственная комиссия во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.

25 февраля сообщалось о задержании начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулу Ибнухаджарова. Его подозревают в подтасовке финансовой отчетности. В начале февраля по подозрению в мошенничестве были задержаны глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников.

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