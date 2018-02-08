Генпрокуратура назвала ущерб от махинаций с землей в Дагестане

Ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении дела. Об этом РИА Новости сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Вскрыты многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков, заключенных без проведения торгов, а также непрошедших государственный кадастровый учет», — сказали в надзорном ведомстве.

По данным ТАСС, представители надзорного ведомства обнаружили нарушения в деятельности дагестанского Росприроднадзора.

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Дагестанским чиновникам — от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня — 7 февраля запретили выезжать из России. До этого, 5 февраля, ФСБ задержала врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей, они обвиняются в мошенничестве.

Представители следствия и силовых структур проводят выемки документов во всех министерствах и ведомствах республики. Генпрокуратура начала проверку деятельности дагестанских властей в середине января.

По мнению источников «Ленты.ру», происходящее — только начало массовой чистки аппаратов, которая продлится по меньшей мере несколько месяцев. Среди главных задач федерального центра — полная ликвидация боевиков, по-прежнему скрывающихся в горах.

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