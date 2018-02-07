Дагестанским чиновникам запретили покидать Россию

Дагестанским чиновникам всех уровней — от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня — запрещен выезд за пределы России, их данные уже переданы в погранслужбу. Об этом в среду, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили два высокопоставленных источника в правоохранительных органах страны.

«С сегодняшнего дня и до окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации республики введен полный запрет на выезд за рубеж всем руководящим работникам Дагестана», — сообщил один из собеседников редакции.

Второй подтвердил эту информацию и уточнил, что соответствующая информация уже доведена до администраций как территориального уровня, так и республиканского.

Материалы по теме Золотые стволы Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы

Ранее 7 февраля сообщалось, что представители следствия и силовых структур проводят масштабные выемки документов во всех министерствах и ведомствах республики.

По мнению источников, происходящее — только начало массовой очистки аппаратов, причем продлится она по меньшей мере несколько месяцев. Среди других главных задач федерального центра — полная ликвидация боевиков, по-прежнему скрывающихся в горах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!