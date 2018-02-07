Все госструктуры Дагестана начали обыскивать

В Дагестане проходят масштабные обыски во всех структурах республики, заменен весь личный состав на постах ДПС. Об этом в среду, 7 февраля, «Интерфаксу» сообщили несколько информированных источников.

«В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств», — сказал один из собеседников агентства.

Сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД прибыли в региональные министерство финансов, Минздрав, органы образования, управление службы судебных приставов и другие подразделения. По словам источника, мероприятия проводятся представителями прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генпрокурора Иваном Сыдоруком.

Кроме того, в Дагестане полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов России.

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«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова. Вместе с ним под стражу заключены его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.

По подсчетам Следственного комитета России, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей. В результате обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

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