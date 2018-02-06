Главу правительства Дагестана обвинили в мошенничестве

Врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову и бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, Шахов подготовил бумаги о необходимости приобретения здания бывшего ресторана в селе Халимбекаул Буйнакского района для размещения в нем детского сада. Затем Гамидов издал распоряжение о включении этого детского сада в перечень заказчиков-застройщиков объектов, планируемых к строительству в 2014 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Зная, что стоимость здания с учетом реконструкции под детсад составляла около 12 миллионов рублей, участники обеспечили его приобретение почти за 32 миллиона.

Материалы по теме Золотые стволы Они держали Дагестан десятилетиями. Теперь к ним есть вопросы

«Кроме того, Гамидов и Юсуфов в соучастии с иными лицами, зная о том, что по реконструкции здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства выполняются наемными рабочими за наличный расчет, решили провести формальный открытый аукцион в электронной форме по реконструкции здания с целью заключения государственного контракта с ООО "Гранд-Строй", составления фиктивных актов о приемке выполненных работ и затрат, получения возможности перечисления денежных средств на расчетный счет общества и последующего хищения. Всего за 2013-2014 годы на него было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн рублей», — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие установило, что в собственности Шамиля Исаева находится туристическая база «Орлиное гнездо», которую замглавы правительства республики включил в адресную инвестиционную программу на 2014 год. Тем самым он получил возможность хищения средств, выделенных на создание инженерной структуры, необоснованно завышая сметную стоимость работ на сумму порядка 35 миллионов рублей.

По подсчетам Следственного комитета, в общей сложности ущерб по делу дагестанских чиновников превысил 95 миллионов рублей.

Врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также и экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны сотрудниками ФСБ 5 февраля. В результате обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова.

6 февраля следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении сообщников меры пресечения в виде заключения под стражу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!