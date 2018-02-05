Правительство Дагестана отправили в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Интерфакс».

Он также назначил врио председателя правительства региона Анатолия Карибова, который до последнего времени исполнял обязанности первого зампредседателя кабмина Дагестана.

Ранее в понедельник прежнего врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, а также двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего министра образования Шахабаса Шахова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, которые выделялись на социальные программы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Отмечалось, что в ходе обысков у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта» и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

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