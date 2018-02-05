Аресты чиновников в Дагестане сравнили с «обнесением Чечни проволокой»

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что задержания высокопоставленных чиновников в республике во время президентской кампании — политически неверное решение, сообщает РБК. По его словам, такое внимание к Дагестану и громкие задержания напоминают о предложении председателя ЛДПР Владимира Жириновского обнести Северный Кавказ колючей проволокой.

«Такие предложения уже были по Чечне, окружить колючей проволокой. Если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении, — сказал Абдулатипов.

Абдулатипов отметил, что борьба с криминалом в Дагестане велась и до его ухода с поста главы республики. «Я поменял 26 глав районов, два раза поменял правительство. И фигуранты были соответствующим образом привлечены к ответственности, но, я еще раз говорю, мы не превращали это в кампанию», — отметил бывший глава региона.

Ранее 5 февраля в домах врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, прошли обыски. У Гамидова были найдены золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», ПМ и два автомата Калашникова.

Кроме того, вместе с членами кабмина в управление ФСБ для допроса в рамках дела о хищении был доставлен бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов. В конце октября 2017 года сотрудники правоохранительных органов провели в его доме обыски. После этого министр был освобожден с занимаемой должности.

3 февраля Советский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, которого подозревают в превышении полномочий.

21 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован по делу о земельных махинациях на сумму более 80 миллионов рублей. После ареста Мусаева в Дагестан прибыли из Москвы сотрудники МВД и ФСБ, чтобы провести расследование в отношении республиканских чиновников и силовиков.

Рамазан Абдулатипов занимал должность главы Дагестана с 2013 года. 27 сентября 2017 года он заявил о намерении покинуть свой пост. 3 октября президент России Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы республики Владимира Васильева.

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