Задержание главы правительства Дагестана с двумя заместителями попало на видео

Задержание врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова попало на видео. Кадры операции опубликовал телеканал «Звезда».

В начале ролика демонстрируется роскошный дом, где, предположительно, проходила операция по задержанию. На следующих кадрах на троих мужчин надевают наручники, после чего вооруженные люди ведут чиновников с завязанными глазами в самолет. На видео также появляется изъятое у Гамидова оружие — золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта» и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы.

Члены республиканского кабмина подозреваются в хищении бюджетных средств, выделявшихся на социальные программы. В ближайшее время следствие собирается предъявить им обвинение и перед судом ходатайствовать о заключении их под стражу.

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