Золотой ТТ и два автомата нашли у задержанного дагестанского премьера

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и оперативники ФСБ задержали членов республиканского правительства по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом в понедельник, 5 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, среди задержанных — временно исполняющий обязанности (врио) председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, врио заместителей председателя республиканского правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов и другие лица.

«В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы», — заявила Петренко.

Представитель СКР отметила, что все задержания связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств из республиканского бюджета, выделявшихся на социальные программы. «Уже установлено, что задержанные причастны к этим хищениям», — сообщила Петренко. Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте всех задержанных.

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